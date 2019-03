wineguy







Messaggi: 40

Vini: 10

Distillati: 0



Registrato il:

02/08/2004 20:57:04 UtenteMessaggi: 40Vini: 10Distillati: 0Registrato il:02/08/2004 20:57:04

Punteggio: 28/03/2019 16:35:48 One of the very best Italian wines and second to none in the world. Excellent! Steve



Luogo di Degustazione: New York

Prezzo: $ 75,00