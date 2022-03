Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, nespola e nocciola seguite da aromi di biancospino, ginestra, cedro, ananas, pera, pesca, susina, mandorla, minerale e vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di mela, nespola e nocciola.

Il Fiano matura in barrique per 4 mesi, lo Chenin Blanc matura in vasche d'acciaio per 6 mesi.