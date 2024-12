Franciacorta Satèn Brut 2019 Ricci Curbastro (Italia) Franciacorta (Lombardia) Chardonnay Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧ ✭

Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, acacia e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, ginestra, cedro, mela, ananas, pera, pompelmo, susina, nocciola, burro, brioche, pralina e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco ed effervescente, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di banana, cedro e nocciola.

Fermentazione in barrique. Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 40 mesi.



Alcol: 12,5%

Pasta e risotto con pesce e crostacei, Carne bianca saltata, Crostacei saltati, Pesce arrosto

Calice consigliato 10 °C (Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)

Dicembre 2024

Altre Annate DiWineTaste Lettori S.A. ✧✧✧✧ ✭ Gennaio 2007 -- S.A. ✧✧✧✧ Gennaio 2010 -- 2004 ✧✧✧✧ Dicembre 2010 -- 2006 ✧✧✧✧ Dicembre 2010 -- 2008 ✧✧✧✧ ✭ Dicembre 2013 -- 2010 ✧✧✧✧ ✭ Dicembre 2014 -- 2013 ✧✧✧✧ ✭ Dicembre 2017 -- 2018 ✧✧✧✧ ✭ Settembre 2022 -- 2019 ✧✧✧✧ ✭ Dicembre 2024 --