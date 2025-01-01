Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e peonia seguita da aromi di violetta, iris, mora, prugna, mirtillo, cioccolato, cipria, tabacco, liquirizia, scatola di sigari, macis, cuoio, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e mora.

Circa 12 mesi in barrique e botte.


