|
Alto Adige Merlot Riserva Siebeneich Praun 2021
(Alto Adige)
|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e peonia seguita da aromi di violetta, iris, mora, prugna, mirtillo, cioccolato, cipria, tabacco, liquirizia, scatola di sigari, macis, cuoio, vaniglia ed eucalipto.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e mora.
Circa 12 mesi in barrique e botte.
|
|
Alcol: 14,5%
|
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati di carne, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Settembre 2025