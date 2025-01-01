|
Alto Adige Cabernet Riserva Mumelter 2021
(Alto Adige)
|
Cabernet Sauvignon (90%), Cabernet Franc (10%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, prugna e amarena seguite da aromi di violetta, iris, mirtillo, mora, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, cuoio, peperone, macis, vaniglia ed eucalipto.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, prugna e amarena.
Circa 12 mesi in barrique e botte.
|
|
Alcol: 14%
|
Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Settembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2001
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2004
| --
|2019
| ✧✧✧✧✧
| Ottobre 2023
| --
|2021
| ✧✧✧✧✧
| Settembre 2025
| --