Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e confettura di mele cotogne seguite da aromi di canditi, confettura di pesche, fico secco, dattero, litchi, miele, mandorla, scorza d'agrume, smalto e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e confettura di mele cotogne seguite da aromi di canditi, confettura di pesche, fico secco, dattero, litchi, miele, mandorla, scorza d'agrume, smalto e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di uva passa, albicocca secca e canditi. Finale persistente con ricordi di uva passa, albicocca secca e canditi.

Una piccola parte fermenta in botte. 12 mesi in vasche d'acciaio. Una piccola parte fermenta in botte. 12 mesi in vasche d'acciaio.