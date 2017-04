San Leonardo: the Elegance of a Great Italian Myth Since the times I started getting into wine - a little more than twenty-five years ago - there has always been one which had, and still has, a special and privileged place in my preferences. It is a great wine that, in the course of … [more]

San Leonardo: l'Eleganza di un Grande Mito Italiano Da quando ho iniziato a occuparmi di vino - poco più di venticinque anni fa - ce n'è sempre stato uno che ha avuto, e continua ad avere, un posto speciale e d'onore nelle mie preferenze. Si tratta di un grande vino che nel corso della … [continua]