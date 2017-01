The Art of Wine Wine is art. I have no doubts about this. From the moment wine appeared in the history of human beings, or better to say, of what we know about our past, it is evident it always played a role of primary importance. Wine, just like art, … [more]

L'Arte del Vino Il vino è arte. Non ho dubbi su questo. Da quando il vino ha fatto la sua comparsa nelle tracce della storia degli esseri umani, o quanto meno di quello che sappiamo del nostro passato, è evidente che abbia svolto da sempre un ruolo … [continua]