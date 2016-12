Condividi questo evento

L'Armangia: l'eleganza del Nizza, il carattere dell'Albarossa e Piemonte, i profumi di Canelli Perugia Quota di Partecipazione: € 30,00

La Locanda dei Golosi Strada Eugubina, 225 Pieve Pagliaccia, Bosco - Perugia Telefono: 075 5918606 - E-Mail: lalocandadeigolosi@hotmail.com WEB: www.lalocandadeigolosi.it

L'Armangia vanta una lunga e antica tradizione di famiglia dedita alla vitivinicoltura e alla valorizzazione delle tipiche varietà del Piemonte. Una serata dedicata all'eleganza del Nizza e al carattere dell'Albarossa, partendo da un esclusivo metodo classico di 60 mesi fino alla prorompente vivacità aromatica del celeberrimo Moscato di Canelli.



Metodo Classico Pas Dosé LorenzoMariaSole Insalata di Mare con Sedano Scottato e Orangette

Piemonte Chardonnay Robi & Robi 2013 Sformatino ai Due Colori di Spinaci e Carote con Cuore di Emmental

Barbera d'Asti Superiore Nizza Titon 2013 Gnocchetti con Peperoni, Pecorino di Fossa al Fumo di Pancetta Croccante

Piemonte Albarossa Macchiaferro 2011 Cappellacci al Ragout Brasato e Funghi in Riduzione Glassata di Rosso

Barbera d'Asti Superiore Nizza Vignali 2011 Medaglioni di Manzo alla Ghiotta Perugina con Ratatouille Aromatica

Moscato d'Asti Canelli 2016 Bavarese di Frutto della Passione con Amaretti e Salsa al Caramello Dove si trova La Locanda dei Golosi



