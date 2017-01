Condividi questo evento

Arnaldo Caprai: la grandezza di Sua Maestà Sagrantino e dei vini di Montefalco Perugia Quota di Partecipazione: € 30,00

La Locanda dei Golosi Strada Eugubina, 225 Pieve Pagliaccia, Bosco - Perugia Telefono: 075 5918606 - E-Mail: lalocandadeigolosi@hotmail.com WEB: www.lalocandadeigolosi.it

Una serata dedicata a Sua Maestà Sagrantino e ai vini di Montefalco. Dai bianchi Grecante e il nuovissimo Chardonnay, passando per i rossi di Montefalco, fino al maestoso Sagrantino annata 2010 e alla grappa che si ottiene dalle sue vinacce. Marco Caprai - protagonista assoluto del Sagrantino - torna a raccontarci i suoi vini e la straordinaria storia della rossa di Montefalco.



Colli Martani Grechetto Grecante 2016 Julienne Aromatica di Verdure con Gamberi Glassati

Umbria Chardonnay 2015 Cestino ai Quattro Formaggi con Granella di Nocciole e Ciliegini Confit

Montefalco Rosso 2014 Zuppetta di Quadrucci con Borlotti e Ceci al Timo

Montefalco Rosso Riserva 2011 Pappardelle al Ragoût di Cinghiale, Olive Nere e Pecorino di Fossa

Montefalco Sagrantino Collepiano 2010 Stufato al Ginepro in Salsa di Senape e Mirtilli con Puré di Patate e Porri

Grappa di Sagrantino di Montefalco Delizia di Fondente con Ganache e Cacao Extra Dove si trova La Locanda dei Golosi



Condividi questo evento

Prenotazione Evento

L'evento è a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione. Per prenotare l'evento "Arnaldo Caprai: la grandezza di Sua Maestà Sagrantino e dei vini di Montefalco" compilare il modulo seguente. I Suoi dati sono indispensabili qualora la redazione abbia la necessità di inviarle comunicazioni relative all'evento. I tavoli dell'evento saranno predisposti per un massimo di 8 persone. Le prenotazioni per un numero maggiore di 8 saranno distribuite in tavoli separati, ognuno dei quali composto da un massimo di 8 persone.

Nome Cognome Indirizzo CAP Città Provincia Nazione Telefono E-Mail Posti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Desidero essere informato sugli eventi di DiWineTaste