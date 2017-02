Condividi questo evento

Cantine del Notaio: l'anima dell'Aglianico del Vulture e la forza della terra del vulcano Perugia Quota di Partecipazione: € 30,00

La Locanda dei Golosi Strada Eugubina, 225 Pieve Pagliaccia, Bosco - Perugia Telefono: 075 5918606 - E-Mail: lalocandadeigolosi@hotmail.com WEB: www.lalocandadeigolosi.it

Cantine del Notaio è da sempre dedita alla ricerca delle potenzialità enologiche dell'Aglianico nel magnifico territorio del Vulture. La prestigiosa cantina di Gerardo Giuratrabocchetti è infatti una delle realtà più importanti e significative del Vulture, interpretando l'Aglianico come nessun altro: dagli spumanti ai bianchi, dai rosati fino a monumentali vini rossi.



La Stipula Brut Metodo Classico 2012 Canapè di Polenta con Baccalà, Ceci ed Extravergine al Rosmarino

La Stipula Brut Rosé Metodo Classico 2011 Involtini di Melanzane con Spuma di Patate, Provola e Speck al Pesto di Basilico

Il Preliminare 2016 Taglierini con Gamberi all'Arancia e Mandorle al Profumo di Timo

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2014 Cappellacci di Selvaggina con Riduzione di Aglianico e Grana Riserva 36 mesi

Aglianico del Vulture Il Sigillo 2011 Manzo in Salmì di Porcini e Pecorino di Norcia con Patate Sabbiate

L’Autentica 2014 Tortino di Nocciole con Mele e Mousseline di Albicocche e Cannella Dove si trova La Locanda dei Golosi



