Merotto: il prestigio di Valdobbiadene nell'eleganza del Prosecco e delle sue rive Perugia Quota di Partecipazione: € 30,00

La Locanda dei Golosi Strada Eugubina, 225 Pieve Pagliaccia, Bosco - Perugia Telefono: 075 5918606 - E-Mail: lalocandadeigolosi@hotmail.com WEB: www.lalocandadeigolosi.it

Merotto è una delle realtà più rappresentative e significative di Valdobbiadene. Guidata da Graziano Merotto - figura di spicco nel panorama del Prosecco - la cantina di Col San Martino interpreta magistralmente le celebri bollicine di Valdobbiadene, dalla prestigiosa Cuvée del Fondatore al raffinato Superiore di Cartizze.



Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Rive di Col San Martino Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2016 Sformatino di Salmone e Pepe Rosa con Zabaione Salato al Prosecco

Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Bareta 2016 Chitarrini al Pesto di Zucchine con Filetti di Mandorle e Julienne di Primosale

Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Colbelo 2016 Risotto in Rosa ai Frutti di Mare al Profumo di Limone

Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Castèl 2016 Tacchino in Salsa di Curry, Rossa di Cannara e Mele con Purè di Spinaci

Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Rive di Col San Martino La Primavera di Barbara 2016 Bavarese al Mandarino con Salsa di Ananas

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2016 Frolletta con Crema al Frutto della Passione e Frutta in Gelatina Dove si trova La Locanda dei Golosi



L'evento è a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione. Per prenotare l'evento "Merotto: il prestigio di Valdobbiadene nell'eleganza del Prosecco e delle sue rive" compilare il modulo seguente. I Suoi dati sono indispensabili qualora la redazione abbia la necessità di inviarle comunicazioni relative all'evento. I tavoli dell'evento saranno predisposti per un massimo di 8 persone. Le prenotazioni per un numero maggiore di 8 saranno distribuite in tavoli separati, ognuno dei quali composto da un massimo di 8 persone.

