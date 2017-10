Condividi questo evento

Capannelle: la straordinaria Toscana del Chianti Classico e l'elegante prestigio di Solare e 50 & 50 Perugia Quota di Partecipazione: € 30,00

La Locanda dei Golosi Strada Eugubina, 225 Pieve Pagliaccia, Bosco - Perugia Telefono: 075 5918606 - E-Mail: lalocandadeigolosi@hotmail.com WEB: www.lalocandadeigolosi.it

Un evento dedicato a Capannelle - celebre e prestigiosa cantina di Gaiole, nel cuore del Chianti Classico - in compagnia dei loro vini, fra i più prestigiosi di Toscana. Dallo Chardonnay al Chianti Classico Riserva, passando per una verticale comparativa del celebre Solare - 2011 e 2007 - fino all'iconico 50 & 50, frutto del Sangiovese di Capannelle e del Merlot di Avignonesi.



Chardonnay 2014 Capriccio di Tacchino con Mele Renette in Salsa di Senape e Pepe Rosa

Chianti Classico Riserva 2013 Pappardelle al Ragoût Bianco Aromatico con Finferli e Porcini

Verticale Comparativa di Solare 2011 e Solare 2007 Polenta alla Concia Stagionata con Stufato di Cinghiale e Olive

50 & 50 2013 Brasato di Manzo alle Castagne e Pepe Verde con Fantasia di Ratatouille

Grappa di Chianti Classico Delizia di Cioccolato Scuro con Mousse d'Arancia e Terra di Caffè e Cacao Dove si trova La Locanda dei Golosi



Prenotazione Evento

L'evento è a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione. Per prenotare l'evento "Capannelle: la straordinaria Toscana del Chianti Classico e l'elegante prestigio di Solare e 50 & 50" compilare il modulo seguente. I Suoi dati sono indispensabili qualora la redazione abbia la necessità di inviarle comunicazioni relative all'evento. I tavoli dell'evento saranno predisposti per un massimo di 8 persone. Le prenotazioni per un numero maggiore di 8 saranno distribuite in tavoli separati, ognuno dei quali composto da un massimo di 8 persone.

