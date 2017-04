Condividi questo evento

Mirabella: l'elegante classe della Franciacorta in sei magnifiche e prestigiose bollicine Perugia Quota di Partecipazione: € 30,00

La Locanda dei Golosi Strada Eugubina, 225 Pieve Pagliaccia, Bosco - Perugia Telefono: 075 5918606 - E-Mail: lalocandadeigolosi@hotmail.com WEB: www.lalocandadeigolosi.it

Fra le cantine storiche della Franciacorta, Mirabella rappresenta dal 1979 una delle prestigiose eccellenze delle bollicine italiane. Una storia straordinaria che - annata dopo annata - ha portato Mirabella ai vertici dell'enologia italiana con magnifici Franciacorta di sontuosa e raffinata classe ed eleganza, dal Brut al monumentale Dosaggio Zero Riserva D0M.



Franciacorta Brut Canapè Tostato ai Sapori del Mediterraneo, Chiffonade di Basilico e Feta

Franciacorta Satèn Insalata Tiepida di Mare con Ciliegini Confit su Vellutata di Cannellini

Franciacorta Rosé Carpaccio di Manzo con Grana, Champignons, Scalogno Brasato e Senape

Franciacorta Extra Brut Demetra 2009 Tagliolini Neri alle Alici, Calamari e Noci con Guanciale di Norcia

Franciacorta Extra Brut Élite Tortelli di Magro al Ragoût Bianco, Uvetta, Pecorino di Fossa e Timo

Franciacorta Dosaggio Zero Riserva D0M 2006 Arista in Crosta di Pane, Tartufo Nero e Mandorle con Erbe di Campo



Semifreddo di Fragole, Salsa alla Vaniglia, Cointreau e Gocce di Cioccolato Dove si trova La Locanda dei Golosi



