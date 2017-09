Condividi questo evento

Sartarelli: la Magnificenza del Verdicchio dei Castelli di Jesi, dal Tralivio al Balciana Perugia Quota di Partecipazione: € 30,00

La Locanda dei Golosi Strada Eugubina, 225 Pieve Pagliaccia, Bosco - Perugia Telefono: 075 5918606 - E-Mail: lalocandadeigolosi@hotmail.com WEB: www.lalocandadeigolosi.it

Quando nel 1994 fece il suo ingresso nel mondo del vino il Balciana, il Verdicchio divenne Re, consacrato dalla meraviglia e lo stupore di quelli che, nella celebre uva marchigiana, vedevano solamente un semplice vino bianco. Un prestigioso evento dedicato a Sartarelli, la cantina che fece questa magia, al gigantesco Verdicchio e al monumentale Balciana, dalle bollicine al passito.



Sartarelli Brut 2016 Gamberi e Calamari su Vellutata di Ceci con Coulis di Pomodoro e Basilico

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2016 Taglierini in Fonduta di Caciotta allo Zafferano, Porri Glassati e Nocciole

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Tralivio 2015 Gnocchetti Mare e Monti con Pesto di Rucola e Ciliegini Confit

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2014 Arista Marinata al Balciana in Salsa di Albicocche e Pepe Rosa con Spinaci Ripassati all'Uvetta e Pinoli

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito 2015 Sfoglia alla Crema Frangipane e Arancia con Filetti di Mandorle Caramellate Dove si trova La Locanda dei Golosi



L'evento è a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione. Per prenotare l'evento "Sartarelli: la Magnificenza del Verdicchio dei Castelli di Jesi, dal Tralivio al Balciana" compilare il modulo seguente. I Suoi dati sono indispensabili qualora la redazione abbia la necessità di inviarle comunicazioni relative all'evento. I tavoli dell'evento saranno predisposti per un massimo di 8 persone. Le prenotazioni per un numero maggiore di 8 saranno distribuite in tavoli separati, ognuno dei quali composto da un massimo di 8 persone.

