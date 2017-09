Condividi questo evento

Kellerei Kaltern: La Magia del Lago di Caldaro e l'Eleganza dell'Alto Adige Perugia Quota di Partecipazione: € 30,00

La Locanda dei Golosi Strada Eugubina, 225 Pieve Pagliaccia, Bosco - Perugia Telefono: 075 5918606 - E-Mail: lalocandadeigolosi@hotmail.com WEB: www.lalocandadeigolosi.it

La stagione degli eventi DiWineTaste 2017/2018 - la diciassettesima - inizia con una prestigiosa cantina dell'Alto Adige, straordinaria interprete dei vini del lago di Caldaro: Kellerei Kaltern. Una magnifica serata con le eccellenze di questo territorio nell'interpretazione di Pinot Bianco, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, l'eleganza della Schiava e il raro Serenade.



Alto Adige Pinot Bianco 2016 Flan di Biete con Cuore di Mousse di Carote allo Zabaione Salato

Alto Adige Gewürztraminer Campaner 2016 Tartelletta di Polenta con Spuma di Baccalà alle Erbe Aromatiche, Guanciale Croccante e Salsa Verde

Alto Adige Sauvignon Stern 2016 Orzotto alla Zucca Mantecato con Caciotta di Norcia, Mandorle e Rosmarino

Alto Adige Sauvignon Castel Giovanelli 2013 Taglierini con Vellutata all'Arancia, Gamberi Glassati ed Erba Cipollina

Lago di Caldaro Classico Superiore Pfarrhof 2016 Tacchino Steccato in Fonduta di Brie al Ginepro e Speck con Ratatouille al Basilico

Alto Adige Moscato Giallo Passito Serenade 2013 Fagottino di Albicocche e Mele al Grand Marnier con Granella di Nocciole Dove si trova La Locanda dei Golosi



